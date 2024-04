Pioli: “L’anno scorso l’Inter ha preso tanti punti dal Napoli. Juve? Dovremo lottare”

Domani alle 18:00 il Milan sarà all’Allianz Stadium per sfidare la Juventus. I rossoneri devono assolutamente riscattarsi dall’oltraggioso derby di lunedì, quando hanno dovuto vedere in casa propria l’Inter festeggiare lo scudetto. Una sfida che serve anche per difendere il secondo posto: una vittoria potrebbe far avvicinare i bianconeri a due punti. Stefano Pioli ha risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa alla vigilia del big match. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Che senso hanno queste ultime partite? Vogliamo dimostrare chi siamo, che siamo il Milan. Cosa serve domani? Dovremo lottare, dare il massimo, come se fosse l’ultima partita: essere concentrati, determinati. Vogliamo difendere il secondo posto.

Inzaghi ha fatto i complimenti al Milan dicendo che saranno validissimi avversari anche l’anno prossimo: può essere così? “Fa onore a Inzaghi, anche se è più facile fare i complimenti quando vinci. L’anno scorso l’Inter ha preso tanti punti dal Napoli, poi le stagioni si azzerano e l’Inter quest’anno ha vinto lo Scudetto. Le cose cambiano”.