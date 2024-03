L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Alex Meret. Secondo il quotidiano Meret ha recentemente rinnovato il suo contratto con il club azzurro. La sua estensione di contratto è stata confermata fino al 30 giugno 2024, con un’opzione per prolungarlo ulteriormente fino al 30 giugno 2025. Il Napoli vuole rinnovarlo, per poi metterlo sul mercato. Nel frattempo, Elia Caprile, che ha avuto un’ottima stagione all’Empoli, tornerà al Napoli la prossima estate e potrebbe essere una nuova opzione come portiere titolare.