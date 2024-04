Dopo l’arrivo di De rossi, la Roma ha acquistato maggiore sicurezza e i risultati cominciano ad essere importanti. Daniele De rossi ha eguagliato i punti di Mourinho, solo che l’ex centrocampista li ha fatti in meno giornate. Infatti Mourinho ha fatto 29 punti in 20 partite e De rossi ha fatto i medesimi punti in 13 gare con 9 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. I capitolini sono vicini a ritornare in Champions League