M’Bala Nzola non parteciperà alla Coppa d’Africa. Il calciatore aveva dato piena disponibilità all’Angola ma alla fine ha cambiato idea e ha deciso di restare a Firenze. Tanti gli impegni della viola in quel periodo e Nzola ha scelto di non partire per dare una mano alla sua squadra e rilanciarsi dopo un inizio di stagione non certo esaltante a livello personale. Ci sarà quindi in Supercoppa contro il Napoli a Riyad.