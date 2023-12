Superlega, svelato il modello. Lega piramidale con 64 squadre

La A22 Sports Management, agenzia che propone il modello della Superlega, ha svelato il suo nuovo progetto per il calcio internazionale. La proposta è quella di organizzare tre leghe da 64 a schema piramidale (Star da 14, Gold da 14 e Blue da 32) con promozioni e retrocessioni all’interno delle stesse. Dunque, le prime classificate di una lega accederebbero a quella successiva al termine di una stagione e di conseguenza le ultime verrebbero retrocesse. Non ci saranno membri permanenti. I vari club giocheranno poi delle partite in gruppi da 8, per un totale di 14 partite garantite. Al termine della stagione, vi sarà una fase playoff che determinerà chi saranno i campioni della lega e i club che verranno promossi. Inoltre, nel primo anno della competizione, i club saranno selezionati in base alle prestazioni. La Lega blue invece, vedrà il suo accesso in base alle prestazioni ottenute in campionato. Verrà inoltre creata una piattaforma streaming in cui poter fruire gratuitamente delle varie partite oltre a dei contenuti extra.