Lo scontento Elmas è vicino all’addio e anche Zielinski sta facendo le sue valutazioni. Il polacco non ha ancora rinnovato e ha già ricevute importanti offerte da Inter e Juventus, anche se la sua priorità resta il Napoli. Secondo Repubblica, ADL non ha perso del tutto le speranze di arrivare ad un accordo e continuerà a provarci. Le prossime settimane saranno fondamentali perchè da gennaio Zielinski, con il contratto in scadenza, sarà libero di firmare con chi gli pare.