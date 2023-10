Nel big match di stasera contro il Milan gli azzurri si giocano tanto, in palio non solo tre punti importanti ma anche l’occasione di verificare i progressi della squadra. De Laurentiis, che anche ieri era a Castel Volturno per stare vicino alla squadra, attende la partita di stasera per verificare l’operato di Garcia e certificare la continuità delle prestazioni dopo il post Fiorentina.