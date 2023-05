Inter-Sassuolo – Le formazioni ufficiali del match delle 20.45

Alle ore 20.45 a San Siro va in scena la sfida tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Sassuolo di Dionisi. I nerazzurri si sono presi la zona Champions nella scorsa giornata, e con una vittoria potrebbero superare la Lazio e approdare al terzo posto. I neroverdi non hanno molto da chiedere al campionato, con la salvezza ormai acquisita e l’Europa matematicamente al di fuori della portata. L’Inter fa riposare Dzeko e Lautaro Martinez, con Lukaku e Correa come coppia d’attacco. Dall’altra parte al centro dell’attacco c’è Defrel, e ai suoi lati Laurentie e Berardi. Queste le formazioni ufficiali:

Inter – Handanovic; D’Ambrosio; De Vrij; Acerbi; Bellanova; Gagliardini; Brozovic; Mkhitaryan; Dimarco; Lukaku; Correa

Sassuolo – Consigli; Toljan; Erlic; Ruan; Rogerio; Frattesi; Lopez; Henrique; Laurentie; Defrel; Berardi