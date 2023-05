Del Genio: “È normale nel calcio di lasciare per la concorrenza, inevitabile la partenza di Giuntoli”

Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Tele A del futuro di Cristiano Giuntoli. Il ds è ormai vicino a lasciare Napoli dopo 8 anni per trasferirsi alla Juventus. Queste le sue parole: “Nel calcio di oggi è normalità lasciare per la concorrenza, al di là dei contratti che ci sono. Sono informazioni riservate quelle su cui ha lavorato il Napoli e pur essendo un professionista le stesse se le porta dietro. Non vedo soluzioni per evitare che tutto questo possa accadere. La gente dice che ora porterà altrove giocatori che seguiva al Napoli, ma è anche normale come cosa. Non stiamo parlando di un allenatore che finisce il lavoro da una parte e ne inizia altrove un altro. Qui non parliamo neanche di un mercato che inizia a gennaio o a febbraio, perché il mercato è ormai sempre aperto”.