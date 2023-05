CorrSport – ADL tenta Spalletti: biennale già pronto per lui con adeguamento dell’ingaggio

ADL tenta Spalletti: vuole fortemente la sua riconferma.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui le parti si riaggiorneranno a breve ma l’intenzione del patron azzurro è chiarissima. Un’offerta da presentare al tecnico campione d’Italia per continuare a vincere insieme e a progettare il futuro Napoli: “I soldi, si sa, come per pubblica ammissione, rappresentano un aspetto assai marginale per Spalletti, e comunque De Laurentiis ha buttato lì la propria proposta, un biennale che dia ulteriore sviluppo al Napoli, corredatoa un ritocco all’ingaggio, la testimonianza di una fiducia cieca nell’allenatore del suo primo scudetto e il desiderio di godersi ancora e di nuovo e per un bel po’ «quel calcio senza tempo» che ha dominato in Italia ed ha abbagliato l’Europa”.