Stefano Pioli, tecnico del Milan, oggi ha vinto la “Panchina d’oro”, premio assolutamente meritato per lo Scudetto dell’anno scorso, e il mister rossonero ha battuto due tecnici stimati come Nicola e lo stesso Spalletti.

Il mister emiliano ha parlato, dopo aver ritirato il premio, ai microfoni dei media presenti, concentrandosi sulla stagione in essere, in cui l’obiettivo Scudetto è sfumato, per merito del Napoli, aspetto che lo stesso Pioli ha sottolineato:

Ha pesato lo scudetto dell’anno scorso su alcune partite di quest’anno?

“Siamo stati in linea fino al famoso periodo di calo. E poi comunque saremmo ancora in linea se il Napoli non stesse facendo il campionato che sta facendo. Bisogna essere onesti nel dire che il Napoli sta facendo qualcosa di eccezionale, bisogna fargli i complimenti. Altrimenti tutte le altre squadre del nostro livello sarebbero lì a giocarsi il campionato in pochi punti come era poi nella passata stagione”.

Fonte; TMW.