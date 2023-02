Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb e ha esaltato la sua squadra dopo il pareggio di ieri in un campo difficile come quello di Firenze.

Il presidente si è proiettato sulla gara contro il Napoli e sul suo amico Spalletti, il primo a portare il suo Empoli in A, e su questo tema ha rilasciato queste parole:

Cosa vi aspettate sabato dalla sfida con il Napoli? Dirà qualcosa a Spalletti?

“Il divario tra squadre è esagerato, ci piacerebbe fare una bella prestazione, anche se si dovesse perdere. Il rischio è andare sotto di diversi gol, molto per noi sta nella convinzione. Mi auguro che saremo all’altezza. Spalletti? L’ho visto e ci siamo detti di non far sapere nulla sull’obiettivo, di non nominare neanche certe cose. Posso solo fargli i complimenti, è diventato uno degli allenatori più importanti nella storia del calcio. Gioia per lui e per noi, con cui ha cominciato e trovato questa dimensione”.