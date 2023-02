E’ terminata la gara delle ore 20:45 del posticipo del lunedì sera, in cui il Torino ha pareggiato in casa contro la Cremonese, che resta ultima in classifica e continua a non vincere.

La squadra di Juric è andata in vantaggio con il rigore di Sanabria, ma nella ripresa prima Tsadjout e poi Valeri avevano incredibilmente ribaltato la gara, prima che Singo ristabilisse la parità.

Sale a 31 il Torino, mentre, come detto, la Cremonese resta ultima.