Luis Muriel era infortunato nel match di questa sera e non ha preso parte alla partita persa dall’Atalanta. Il colombiano però ha voluto dire la sua sui social nel post partita attraverso un post su Insagram in cui si è lamentato dell’arbitro, come tutto il club nerazzurro. Queste le parole sulla storia Instagram: “Se devi arbitrare alle 18 non mettere la cena alle 20, che poi non fai in tempo ad arrivare”.