Juan Jesus, nel post partita di Atalanta-Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “Stiamo giocando nello stesso modo tutte le partite. Noi in settimana eravamo in campo, loro erano più riposati di noi ma comunque abbiamo gestito bene la partita. L’anno scorso avevamo una squadra forte, ma quest’anno si sono aggiunti nuovo calciatori fortissimi. Come mi trovo con Kim? Lui è un ragazzo molto divertente. A volte sulle palle ferme prova a parlare italiano, è simpaticissimo”.