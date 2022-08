L’allenatore del Lecce Marco Baroni ha parlato anche in conferenza stampa al termine del match contro il Napoli. Queste le dichiarazioni: “Banda è esuberante e ha imparato molto in poco tempo. Sapevo delle sue qualità, è una risorsa importante. Oggi volevo dare una chance a Colombo perchè si era tanto impegnato senza riuscire ad incidere. Al di là del gol ha giocato bene pur avendo sbagliato un rigore, ha saputo gestirla bene. Sull’episodio del penalty credo che abbia sentito un fischio dagli spalti, ed è successo anche su una punizione. L’errore ci può stare, gli ho detto io di tirarlo perchè voglio che acquisisca fiducia. Come squadra possiamo crescere ancora, proveremo ad essere all’altezza del campionato; abbiamo avuto qualche difficoltà perchè alcuni giocatori sono arrivati con una condizione fisica bassa rispetto agli altri, quindi il gruppo si è formato contemporaneamente all’inizio di stagione”.