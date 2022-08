Sky Sport ha messo ordine sulla faccenda Navas al Napoli. La trattativa si è rimessa in salita a causa della mancata buonuscita che spettava al calciatore ai danni del PSG. Il club francese non ha pagato Navas, il quale ha aspettato che percepisse quello di diritto prima di firmare con gli azzurri. La richiesta sulla buonuscita da parte dell’ex Madrid era evidentemente alta per non riuscire a convincere la squadra di AL-Khalifi. Il Napoli si è rassegnato al destino e ha deciso di puntare ancora per una volta su Alex Meret.