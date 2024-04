Da Roma il giornalista Valerio Caprara è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Le partite tra Napoli e Roma sono sempre state molto intense. Al momento la Roma mi sembra una squadra più compatta, il Napoli invece sta vivendo un’involuzione difficile da spiegare. Comunque resta una partita da tripla. L’involuzione degli azzurri resta davvero strana: è andato via soltanto Kim.

Ho parlato con De Laurentiis che però preferisce dialogare di cinema e non di calcio con me. Il nostro è un rapporto molto strano. Non lo vorrei come mio presidente, preferisco dirigenti meno plateali. Lui comunque ha fatto qualcosa di incredibile portando il Napoli dalla C allo scudetto. Preferisco una presidenza come quella della Roma che è molto discreta. Agli azzurri toglierei volentieri Kvaratskhelia, mi piacerebbe vederlo in giallorosso”.