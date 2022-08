Elmas: “Quando non si vince è inutile segnare, sabato sarà fondamentale!”

Al termine del match tra Napoli e Lecce finito 0-0, l’autore del gol azzurro Eljif Elmas ha parlato ai microfoni di Sky. Ecco le sue dichiarazioni:

“Sono contento per il gol che ho segnato ma quando non si vince non serve a niente. Siamo una squadra unita e molto forte. Con i nuovi arrivati abbiamo già instaurato un bel rapporto. La gara è stata difficile perché il Lecce si è chiuso bene. Peccato per la mancata vittoria perché abbiamo avuto tante occasioni!”

“Quando entro a partita in corso do sempre il 100%. Ammetto che però a volte partendo dalla panchina è difficile entrare e imporsi subito. Sabato contro la Lazio sarà importante. Sarebbe bello vincere a Roma!“