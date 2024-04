La Salernitana è aritmeticamente retrocessa in Serie B. Ultima in classifica a 16 punti di distanza dalla zona salvezza, la squadra di mister Colantuono (prima di lui, soltanto in questa stagione, in panchina si erano seduti Paulo Sousa, Filippo Inzaghi e Fabio Liverani) saluta la massima categoria con quattro giornate d’anticipo.

Dopo che la sconfitta dell’Udinese ieri contro la Roma aveva rimandato la sua retrocessione matematica, il match odierno col Frosinone ha sancito la parola fine all’avventura della Salernitana in Serie A.

I granata avevano un solo risultato utile al Benito Stirpe, la vittoria, ma alla fine sono usciti sconfitti con un secco 3-0.

Dopo tre campionati consecutivi di Serie A, con un diciassettesimo e un quindicesimo posto in classifica, il club del presidente Iervolino quest’anno non riesce nell’impresa e, dunque, nella stagione 24/25 sarà costretto a ripartire dalla seconda divisione.