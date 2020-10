Il Covid-19 continua a colpire pure in Serie A: infatti, dopo diverse settimane in cui ci sono stati diversi casi in diverse squadre, anche la Roma dovrà fare a meno di un proprio calciatore.

Un difensore, in particolare: Gianluca Mancini è risultato positivo al tampone ed ora dovrà stare in quarantena per almeno 10 giorni. Lo stesso difensore della Roma ha dato l’annuncio sul suo profilo Instagram con questo post: