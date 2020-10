Xavier Jacobelli, direttore ed editorialista per Tuttosport, ha parlato del momento attuale che sta vivendo un allenatore che ha lasciato il segno a Napoli: Maurizio Sarri.

Il tecnico bianconero è in attesa di una nuova panchina dopo l’esonero con la Juventus e non vede l’ora di partire per una nuova avventura. Per Jacobelli, che ha parlato ai microfoni di LadyRadio, una squadra su tutte sarebbe interessata a Sarri:



“A Firenze la situazione è esplosiva: capisco i dubbi della piazza, ma sarebbe stato strano esonerare Iachini dopo quattro giornate. Però ora il mister fiorentino deve riprendere in mano la situazione fino alla prossima sosta, anche perché Sarri si sta liberando sempre di più dalla Juve. La rescissione è a buon punto e il tecnico non vede l’ora di tornare in panchina”.