Il Napoli è già al lavoro dopo la sconfitta di ieri: la squadra di Rino Gattuso dovrà lavorare e pensare molto a questa partita, in vista della partita di Benevento, ma soprattutto delle altre fide del girone di Europa League.

Ma Gattuso e il suo staff non sono l’unico gruppo che lavora assiduamente: infatti, Giuntoli e gli altri dirigenti stanno sondando il terreno per delle future operazioni di mercato, da imbastire già a gennaio.

Il profilo su cui il Napoli è attento è un nome già cercato in estate: Emerson Palmieri. Il terzino sinistro del Chelsea non trova più spazio nei Blues e vorrebbe cambiare squadra a gennaio anche per non perdere il posto nella formazione di Roberto Mancini.

Sul calciatore ci sono già Juventus ed Inter, ma come rivela Sky Sport, il Napoli è pronto a fare un tentativo per prendere il calciatore che andrebbe a rinforzare un settore strategico come le fasce difensive.