Marchetti su Osimhen: “Costa troppo! Se ADL non abbassa le pretese rischia di non venderlo. E con quell’ingaggio…”

Luca Marchetti, esperto di mercato, ha parlato della situazione Osimhen ai microfoni di Radio Marte: “Non immagino una permanenza di Osimhen a Napoli. Allo stato attuale però non escludo qualche colpo di scena. Improbabile che resti con lo stipendio che percepisce, ma la sua valutazione è alta. Molte squadre saranno interessate a lui dal momento che c’è poco di meglio in giro, ma nulla è scontato. Non so quale sia il suo valore ma se ADL non decide di scendere sotto i 120 milioni, rischia di doverselo tenere. I potenziali acquirenti sanno che il Napoli non può permettersi un giocatore con quello stipendio e punteranno su questo per abbassare il prezzo”.