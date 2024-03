Dazn, De Giuseppe: “Raspadori al posto di Kvara. Calzona preferisce Ngonge a Lindstrom”

Alessio De Giuseppe, giornalista di Dazn, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. In questa, ha parlato di alcune possibilità relative alla partita Napoli-Atalanta.

“Traoré ha grande continuità e non credo che Calzona se ne privi in mezzo al campo. In attacco dovrebbe esserci Raspadori nel ruolo di Kvaratskhelia. Da quanto ho percepito Ngonge piace molto a Calzona rispetto a Lindstrom. Ngonge sta dicendo la sua, ma ancora deve spiccare il volo. La scelta più logica è quella di dare spazio a Raspadori. Non ha fatto la stagione dell’anno scorso, ma se Lindstrom fosse stato a disposizione di Spalletti avremmo potuto vedere un altro calciatore”.