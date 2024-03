Alvino rivela: “Il Napoli aveva offerto a JJ un avvocato, secca la risposta del giocatore”

Carlo Alvino, giornalista tifoso azzurro, ha svelato un retroscena su Juan Jesus, ai microfoni di Kiss Kiss: “Il brasiliano si è presentato all’udienza da solo, senza avvocato e senza eventuali testimoni. Il Napoli gli aveva proposto un avvocato di fiducia per curare la sua posizione ma il giocatore si è rifiutato. Ha detto testuali parole al Presidente: ‘Queste sono cose che vanno risolte da uomini’. Ecco perchè Juan Jesus ha scelto di non farsi difendere da nessuno. Per come sono andate alla fine cose però sarebbe stato meglio avere qualcuno che prendesse le sue parti”.