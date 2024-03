Castellacci: “Infortunio di Kvaratskhelia? Sarà difficile vederlo in campo contro l’Atalanta”

Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale italiana, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Tra gli argomenti, si è parlato a proposito dell’infortunio rimediato da Khvicha Kvaratskhelia in Nazionale. Di seguito, le sue parole. “Il medico sociale della Georgia non ha dato un grande responso diagnostico, se c’è stata elongazione dell’adduttore significa che c’è uno stiramento. Inoltre il dottore dice “ritornerà ad allenarsi”, ma se ha avuto un’elongazione non può tornare ad allenarsi a pieno regime. Vederlo in campo contro l’Atalanta sarà molto difficile, una contrattura così forte deve essere smaltita, vediamo quello che succede in questi giorni”.