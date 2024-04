De Rossi su Napoli-Roma: “C’è rivalità. I tifosi del Napoli non mi sono indifferenti”

Daniele De Rossi, attuale allenatore della Roma, dopo aver parlato in conferenza stampa nella giornata di ieri, ha rilasciato delle ulteriori dichiarazioni riguardo Napoli-Roma ai microfoni dei canali del club della capitale. L’ex centrocampista si è focalizzato in particolare sull’atmosfera che si aspetta per la sfida di oggi e sul suo rapporto con il tifo napoletano. Ecco le sue parole:

“C’è sempre insomma questa forte rivalità, il giorno del mio addio avevo fatto una battuta dicendo che mi sarebbero mancati i miei tifosi e quelli avversari tipo quelli del Napoli perché non passavo mai indifferente. Domani magari ci sarà un po’ di nervosismo verso la loro squadra, ma poi la sosteranno. Sarà un campo ostile, ma lo abbiamo fatto anche in Europa in tante circostanze”.