Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Sky Sports della situazione di mercato di Osimhen. Ecco cosa ha dichiarato:

“Osimhen ha una clausola rescissoria. Sono tanti soldi: sono l’ultimo problema del Napoli. Abbiamo sempre fatto buoni acquisti e continueremo a farli anche in futuro. Il problema è solo sentimentale, perché ogni volta che un giocatore va via è come salutare un figlio, ma allo stesso tempo sei felice anche quando raggiunge un successo altrove”.