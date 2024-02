Sky, Marchetti: “ADL sta già pensando all’allenatore per il prossimo anno”

Luca Marchetti, giornalista Sky, ha parlato del futuro degli azzurri ai microfoni di Radio Marte: “Il Napoli sta già lavorando al prossimo allenatore? Si, il Presidente lo sta già cercando, altrimenti non avrebbe preso Calzona per quattro mesi. Lo ha fatto anche la Roma con De Rossi sotto contratto fino a giugno. Ovviamente non è esclusa la loro permanenza. Entrambe le squadre hanno puntato chi già conosceva l’ambiente e i calciatori, ma soprattutto su chi propone un modulo offensivo e vuole mettersi in mostra. Non sappiamo cosa accadrà ma ADL ha scelto Calzona per avere le mani libere ed iniziare a pianificare con il dovuto tempo il futuro. Futuro che non esclude la presenza di Calzona”.