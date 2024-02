Impallomeni: “Mi è piaciuto il tempismo della sostituzione di Kvara, ho la sensazione andrà via”

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di Tmw Radio nel corso del programma Maracanà. Si è parlato del Napoli e della sfida di Champions col Barcellona di ieri sera al ‘Maradona’. e della sostituzione di Kvarastkhelia per Lindstrom. Queste le sue parole: “Il libro del Napoli è stato rispolverato un po’. Ho visto qualcosa. Mi è piaciuto il tempismo della sostituzione di Kvaratskhelia, non bene ieri e ho la sensazione che anche lui andrà via. Si potrebbe adattare lui alla Liga e al Barcellona. Se incassi con lui e con Osimhen rifai la squadra alla grande. Il Napoli è riuscito a riemergere da una partita che sembrava abbastanza difficile. Ci interroghiamo da sempre sul fatto che il nostro campionato non sia allenante, ma siamo in testa al ranking. Dov’è allora l’errore? Cosa sta succedendo? Per me il Barcellona ce la farà a superare il turno. Per il Napoli l’obiettivo è il campionato, decve sistemare la classifica e non pensare troppo alla Champions”.