Dario Canovi, agente di Thiago Motta, ha parlato del futuro dell’allenatore ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Motta non sa ancora cosa farà l’anno prossimo, ma posso garantirvi che non andrà al Napoli. Il tecnico del Bologna ha altri progetti per il futuro e anche se ADL gli comprasse Zirkze e Calafiori declinerebbe l’offerta”.