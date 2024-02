Come riportato da Gianluca Di Marzio, Osimhen ha superato il problema addominale e raggiungerà i compagni a Bouake, dove si disputerà la semifinale di Coppa d’Africa tra Nigeria e Sudafrica. L’attaccante azzurro ha avuto l’ok dai medici ed è pronto a prendersi il posto lì davanti per guidare la sua Nazionale alla finale. Il calcio d’inizio è fissato per domani alle 18:00.