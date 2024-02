Da Bologna – Napoli e Juventus su Calafiori, la situazione

Nel Bologna, c’è un giocatore che sta emergendo come rivelazione della stagione, suscitando l’interesse di tutti gli addetti ai lavori, incluso il CT della Nazionale italiana, Luciano Spalletti. Si tratta di Riccardo Calafiori, il cui rendimento eccezionale lo ha reso un elemento imprescindibile nello schieramento di Thiago Motta, principalmente come centrale mancino. A parte un’isolata prestazione negativa contro il Cagliari, il 21enne romano ha costantemente dimostrato un livello di gioco degno della Nazionale. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, e secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna, Napoli e Juventus lo seguono da tempo, con una valutazione che già supera i 30 milioni di euro per un possibile trasferimento estivo.

Recentemente, gli scout del Tottenham si sono uniti alla lista di club interessati, fornendo relazioni estremamente positive sul talento rossoblù.