Antonio Cassano, ex talentuoso giocatore ed attuale opinionista della “Bobo Tv”, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. facendo un resoconto al termine della tornata europea di questa settimana.

Cassano ha voluto dire la sua anche su Napoli-Milan, la sfida più aperta al ritorno e che per il talento di Bari ha un favorito. Queste le sue parole:

“Se dovessi puntare un euro, punto sul Napoli perché ha giocato un calcio straordinario quest’anno, che non ha avuto eguali né in Italia né in Europa. Se Osimhen avesse giocato l’andata, sarebbe stata già chiusa la pratica. Nei primi 4 minuti ci sono stati 6 tiri da parte del Napoli; hanno giocato una grande gara in 11 vs 11 e in 10 uomini solo una prodezza di Maignan ha impedito il pareggio”.

Poi, su Spalletti, ha detto:

“Spalletti è un top, il miglior tecnico italiano che c’è in circolazione; lo scorso anno il Napoli ha perso sei titolari e hanno preso Kvara, uno sconosciuto che conosceva solo Giuntoli, e Kim, che aveva giocato solo in Cina e Turchia. In poche settimane ha creato una squadra perfetta, con una squadra perfetta, offensiva, che gioca all’attacco”.

Fonte: Gazzetta dello Sport.