Luciano Spalletti farà dei cambi in vista della gara di oggi tra Napoli ed Hellas Verona; forse non così tanti cambi come farà Pioli a Bologna, ma mister Spalletti vuole far rifiatare qualcuno in vista della gara di martedì.

Tra coloro che dovrebbero riposare ci sono Kvara, Lobotka, Zielinski, Rrahmani, mentre Anguissa e Kim, che sono squalificati per il ritorno, giocheranno la gara di oggi con l’Hellas. In attacco spazio a Raspadori, che ritornerà a giocare dall’inizio, mentre anche in difesa ci saranno dei cambi. Questa la probabile formazione:

Napoli(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Demme, Elmas; Politano, Raspadori, Lozano. All.Spalletti.