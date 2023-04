Walter Sabatini, direttore sportivo che oggi non ha una squadra, ha presentato il suo libro, “Il mio calcio furioso“, ai microfoni di Radio Deejay, nel programma di Caressa e Zazzaroni.

In particolare, Sabatini ha anche risposto a una domanda su chi vinca la Champions, a cui il direttore ha risposto così:

“Io speravo in una tra Napoli e Milan, e infatti è una tragedia, perché si affrontano subito ai quarti e per me è ingiusto, in quanto una delle due uscirà subito. Tra Napoli e Milan, chi sceglieresti? Direi Napoli”.

Fonte: Radio Deejay.