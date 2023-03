Stefano Capozucca, ex direttore sportivo del Genoa e del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Radio Marte e ha incensato i due allenatori che si affronteranno stasera, ovvero Spalletti e Gasperini. Queste le sue parole:

“Io sono un grande amico di Gasperini e credo stasera venga a Napoli a giocare come sempre, senza snaturare il suo gioco. Lui e Spalletti sono i migliori allenatori italiani nel migliorare i giocatori e nel farli crescere, e inoltre non guardano mai l’età di un ragazzo, un fattore che invece può condizionare qualche ragazzo”.

Inoltre, Capozucca ha anche fatto il punto sulle coppie offensive delle due squadre:

“Osimhen-Kvara e Hojlund-Lookman sono le coppie rivelazioni di questo campionato; in particolare, io credevo che Hojlund fosse forte, ma non così forte e non pensavo potesse avere un impatto del genere nel nostro campionato. Hojlund possibile erede di Osimhen? Potrebbe essere, anche se il Napoli ha già Simeone e sono sicuro che Giuntoli ha già sott’occhio anche qualche altro profilo interessante”.