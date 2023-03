Nelle ultime ore ha causato tanto fastidio e tanto disagio, nonché tanto scalpore, la decisione dell’Osservatorio per la Sicurezza del Ministero dell’Interno di vietare la trasferta di mercoledì contro il Napoli ai tifosi del Francoforte.

Questa decisione è avvenuta per possibili rischi legati a scontri tra tifoserie che potrebbero esserci, in quanto l’Eintracht è gemellato con i tifosi dell’Atalanta, e dal club tedesco era arrivato un comunicato durissimo, in cui veniva tirato dentro anche il Napoli.

Il club ha fatto ricorso al Tar, che ha annullato il divieto di vendita dei biglietti per i tifosi residenti in Germania, per cui i tifosi tedeschi potrebbero essere a Napoli mercoledì.