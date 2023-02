Jorginho, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di “Supertele”, il programma di Dazn condotto da Pierluigi Pardo e con il brasiliano sono stati toccati tanti temi.

Tra questi temi, si è parlato anche della sua ex squadra, il Napoli, che sta facendo benissimo in campionato. Queste le sue parole:

“Il Napoli sta facendo qualcosa d’incredibile; mi ha impressionato Kvara, non lo conoscevo. Ho affrontato Osimhen quando ero al Chelsea, Giuntoli mi chiamò prima di acquistarlo per chiedermi un parere e gli dissi di prenderlo perché ci aveva fatto girare la testa alla nostra squadra, è un giocatore che è devastante, Lobotka sta facendo bene, è in un momento top; ma, in generale, tutti sono felici, si vede che in tanti vanno in goal, dunque la squadra gira”.

Meglio del Napoli di Sarri?

“Non lo so, è difficile dirlo da Londra, ma con quella squadra ci siamo divertiti, abbiamo fatto divertire tanta gente, ma mi rimarrà sempre qua il fatto di non aver vinto lo Scudetto”.