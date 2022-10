L’inizio di stagione di Zambo Anguissa è stato a dir poco perfetto. Tantissima intensità in mezzo al campo, grinta e voglia di far bene. Spinge dalla difesa all’attacco per tutti i novanta minuti, mettendoci tantissima volontà. I risultati sono arrivati e come, proprio all’ultima di campionato ha siglato una doppietta contro il Torino di vitale importanza. Gli elogi e i complimenti non sono tardati ad arrivare. Come dice l’Equipe: “Anguissa è un giocatore spaventoso. Il suo valore è già raddoppiato dall’inizio del campionato. Si è preso Napoli, è diventato il suo re. Farà sicuramente ritorno in Premier League viste le prestazioni superlative”.

Un ritorno in Premier o una lunga permanenza in Italia? Dubitiamo fortemente che ADL lo lasci scappare ora come ora, vista l’importanza nello scacchiere azzurro.