Raspadori, resta o va via? La decisione di De Laurentiis

Quale destino per Giacomo Raspadori? Il prossimo anno il Napoli probabilmente sperimenterà una trasformazione, anche dal punto di vista della rosa, con molti giocatori che potrebbero partire ed altri che potrebbero giungere. Tuttavia, pare che Giacomo Raspadori non rientri tra questi, almeno stando a quanto si legge oggi in edicola su La Gazzetta dello Sport.

Il giornale riporta che Aurelio De Laurentiis ha già preso una scelta sull’avvenire dell’ex Sassuolo: rimarrà in azzurro. La società partenopea nutre grande considerazione e fiducia verso il giovane attaccante, acquistato per 35 milioni due estati fa dal Sassuolo, e l’intenzione del club è di trattenere il giocatore. Nella speranza che il prossimo allenatore gli dia maggiori opportunità.