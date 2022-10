Giornata storta per le primavere italiane. Dopo la sconfitta umiliante per 5-1 subita dal Napoli a favore dell’Ajax, anche l’Inter è uscita sconfitta in mal modo. I nerazzurri affrontavano il Barcellona. Nella sfida è stato evidenziato l’enorme divario tecnico, tant’è che la primavera nerazzurra ha subito 6 reti. L’unica gioia per i padroni di casa porta la firma di Fontarosa che al minuto 86 si toglie lo sfizio del gol della bandiera.