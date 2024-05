Panchina Napoli – Pioli in pole position: pronto un triennale

Stefano Pioli è il favorito per diventare il prossimo allenatore del Napoli, dopo che la pista che porta a Antonio Conte è in standby. Gasperini, nonostante sia un tecnico di grande livello, sembra essere una scelta difficile dato che è quasi pronto per prolungare il suo contratto con l’Atalanta. Il nome di Vincenzo Italiano è stato inserito nella lista dei possibili candidati, ma sembra essere considerato come un nome valutato ma nulla di più, non essendo né la prima né la seconda scelta, forse neanche la terza. Stefano Pioli, attualmente in uscita dal Milan, sembra essere in pole position per il ruolo di allenatore del Napoli. Secondo le voci di mercato, il club partenopeo avrebbe già pronto un triennale per il tecnico, come segno di fiducia e progettualità a medio termine. Pioli ha fatto un discreto lavoro al Milan, portando la squadra alla qualificazione in Champions League e dimostrando di essere un tecnico preparato e capace di gestire una squadra di alto livello. Il suo stile di gioco offensivo e la capacità di gestire le pressioni delle squadre di vertice fanno di lui un candidato ideale per guidare il Napoli nella prossima stagione. Resta da vedere se Pioli accetterà l’offerta del Napoli e se riuscirà a portare la squadra ai vertici del calcio italiano e internazionale. In ogni caso, sembra che il club partenopeo abbia già scelto il suo prossimo allenatore e che la squadra sia pronta per affrontare una nuova era sotto la guida di Stefano Pioli.