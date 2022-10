Dopo un buon inizio condito anche da un grande gol, Kalidu Koulibaly, sembra aver perso il suo posto da titolare nel Chelsea. Sono subito partiti i pregiudizi sul senegalese, considerato non all’altezza di un club di tale spessore. A calmare gli animi è stato lo stesso mister dei blues, Potter, il quale ha commentato le qualità del suo numero 3: “Kalidu è impressionante, mi stupisce sempre di più. Tutti mi chiedono di giocare di più, lui rimane sempre al suo posto. In Premier League c’è più competizione e qualche difficoltà in più, ma diventerà un caposaldo della squadra perché è molto forte”.

Ha chiuso così il suo commento su Koulibaly, il neo mister del Chelsea