Venerato: “Conte ha più volte aperto al Napoli ma il club non ha mai affondato il colpo“

Ciro Venerato, giornalista ed esperto Rai, fa il punto della situazione riguardo il futuro di Antonio Conte.

Ecco le sue parole: “Conte fino ad oggi è ancora sul mercato. Il Milan non è interessato al salentino ( mai in corsa nonostante i rumors) parimenti la Juve. In premier più che il Chelsea (ci arrivano smentite da Londra) potrebbe spuntare il Manchester United, senza resettare l’offerta ( sempre valida) dal mondo Arabo. Conte ha più volte aperto al Napoli ma fino ad oggi gli ex campioni d’Italia non hanno mai affondato il colpo”.