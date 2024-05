Venerato: “Pioli, serve la buonuscita del Milan. Italiano per il Napoli ha stoppato il Bologna in Champions“

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato ha parlato così riguarda il possibile nuovo allenatore del Napoli: “Arrivano nuove conferme sul nuovo allenatore del Napoli (atteso per il quinto anno a Castel Di Sangro): Italiano o Pioli se la giocheranno all’ultimo sprint. Piu’ dura per Gasperini ( ha un contratto da sciogliere e il tempo non gioca a suo favore), parimenti Conte (arrivano irate smentite su richiesta di 9 milioni ). ADL e Manna stanno valutando il da farsi.Italiano (come anticipato pochi giorni fa) ha bloccato il Toro (e il Bologna) dopo aver saputo che Il Napoli pensa ancora a lui. Pioli deve prima rescindere con il Milan: ha un contratto di 4 milioni. La buonuscita fara’ la differenza sul nuovo ingaggio ( il Napoli non intende superare i 3 milioni per l’emiliano) ecco perchè gli agenti del trainer rossonero prendono tempo per definire con i campani. Piu’ disponibile Italiano, atavico pallino di ADL. Unica certezza: il sodalizio partenopeo non ha ancora scelto il tecnico. Ha in mano due opzioni (Italiano e Pioli) e puo’ scegliere con calma”.