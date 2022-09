Marco Bellinazzo è il maggior esperto in Italia delle finanze dei club e di quello che comunemente viene chiamata “l’economia del calcio”.

Il giornalista del Sole 24 Ore ha detto la sua sulle sanzioni che la Uefa sta decidendo in queste ore per diverse squadre e ha anche rivelato che cosa pensa l’istituzione europea del calcio del progetto economico del Napoli.

Queste le sue parole:

“La Uefa ha stabilito tutta una serie di sanzioni e delle date di scadenza; in pratica, è stato sovvertito il vecchio Fair Play Finanziario, e ora i club indagati rischiano sanzioni sempre più salate se non si mettono in regola. In Italia, Inter e Milan rischiano anche un possibile blocco sul mercato in entrata. Napoli? Il club azzurro si è portato avanti tagliando degli ingaggi importanti e non sarà punito”.

Fonte: Radio Kiss Kiss.