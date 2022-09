Torino e Lecce chiuderà la quinta giornata di Serie A Tim; le due squadre si sfideranno stasera all’Olimpico di Torino e entrambe le squadre lotteranno per portare dei punti a casa.

Il Torino di Juric schiera il 3-4-2-1, con Pellegri come rifinitore al posto di Sanabria, mentre il Lecce di Baroni, reduce da una bella partita e d a un buon punto a Napoli, schiera in attacco il giovane Caesay, con Colombo, colui che ha tramortito il Napoli, in panchina.

Queste le formazioni ufficiali:

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidij, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Ilkhan, Vojvoda; Radonjic, Vlasic; Pellegri. All.Juric.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Bistrovic; Di Francesco, Ceesay, Banda.