Il Napoli, nel mercato estivo, ha cercato a tutti i costi un portiere, dopo che è andato via Ospina e dopo che Spalletti ha dimostrato di non avere fiducia in Meret.

Nell’ultimo mese, si è parlato tanto di Keylor Navas, ma un altro profilo che la squadra mercato aveva individuato era Kepa, trattativa che era anche a buon punto ma abbandonata per coltivare il sogno Navas.

Oggi Tuchel, che lo tiene in panchina, ha detto il motivo della permanenza di Kepa al Chelsea:

“In estate ha verificato e valutato le opzioni possibili per lui, ma non lo soddisfacevano o non soddisfacevano noi. Io sono sempre stato chiaro con lui e volevo che restasse”.